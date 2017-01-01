Аташе з виглядом на Кремль

Майор Мартін Манхоф провів у Радянському Союзі понад два роки на початку 1950-х років. Він працював помічником військового аташе в американському посольстві, яке розташовувалося неподалік Красної площі.

Манхоф не марнував можливостей, пов’язаних з такою роботою. Будучи обдарованим фотографом, він відзняв сотні сцен із повсякденного радянського життя – як у Москві, так і в інших регіонах СРСР.

Після звинувачень у шпигунстві майор Манхоф виїхав із країни, але захопив із собою котушки 16-міліметрової кіноплівки, а також сотні кольорових слайдів і негативів, відзнятих за час роботи в СРСР. Серед цих матеріалів виявилася і зйомка похорону Сталіна – однієї з поворотних подій в радянській історії.

У США матеріали Манхофа виявилися нікому не потрібними. Вони припадали пилом у картонних коробках у приміщенні колишньої автомайстерні на північному заході країни, аж поки їх не виявив історик із Сіетла.