Кадри, зроблені майором Мангофом із вікна з виглядом на Кремль, стали єдиним незалежним відеосвідченням похорону Сталіна.

Автори: Майк Екел, Войтек Ґруєц і Еймос Чаппл

ЧАСТИНА І. ПОХОРОН СТАЛІНА

5 березня 1953 року в газеті «Правда» з’явилося повідомлення про смерть Сталіна – чутки про це ширилися Москвою вже кілька днів. До того моменту майор американської армії Мартін Мангоф пропрацював у столиці СРСР вже понад рік.

Письмово свою реакцію на смерть радянського диктатора Мангоф ніяк не зафіксував. Але помічник військового аташе зробив для історії більше: він відзняв похорон Сталіна. Це єдина відома на сьогоднішній день незалежна фото- і кінозйомка події.

На хроніці Мангофа, знятій на кольорову кіноплівку, видно, як сотні солдатів у куртках утворюють довгий коридор, яким на Красну площу виносять труну з тілом Сталіна. Далі рухається процесія з десятків чільних осіб – членів Політбюро та інших найвищих чиновників. Вони тримають перед собою масивні похоронні вінки.

Траурну процесію похорону Сталіна показували і раніше, але так – ніколи. Зроблена із балкона американського посольства, необроблена зйомка Мартіна Мангофа показує цю подію в кольорі і без прикрас.

Великим планом показана затягнута червоним труна – на верхній кришці можна розрізнити щось на кшталт віконця, поруч лежить знаменитий сталінський військовий кашкет. Труна на лафеті, який тягне колона кіннотників; по обидва боки блищать багнети військового конвою. За труною йдуть сотні людей; на інших історичних світлинах, зроблених офіційними радянськими фотографами, біля труни представлений весь партійний пантеон: Микита Хрущов, Лаврентій Берія, В’ячеслав Молотов та інші.

Камера переходить на Красну площу: перед мавзолеєм Леніна скупчилися сотні офіційних осіб. Члени Політбюро виступають із траурними промовами. Забальзамоване тіло Сталіна вносять до Мавзолею і кладуть поруч із тілом Леніна, з рук якого він і прийняв владу.

Знята Мангофом хроніка, схоже, єдина в світі. Велика частина – якщо не сто відсотків – присвячених похорону Сталіна відеоматеріалів ґрунтувалася на кадрах, зроблених радянськими державними агентствами. Серед інших ними користувалися такі західні новинні організації, як «Бі-бі-сі». Найкращим зразком цього жанру став офіційний документальний фільм «Велике прощання», випущений Центральною студією документальних фільмів СРСР.

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Мангоф працював над своїм фільмом як штатний співробітник американського посольства, і зняті ним матеріали, найімовірніше, призначалися для американських спецслужб. Можливо, вдивляючись у ці кадри, вони намагалися зрозуміти, хто прийде на місце Сталіна.

Саме природність зйомки, відсутність монтажу і фільтрів роблять унікальними ці свідчення поворотного моменту радянської історії.

В одній зі сцен, яку Мангофу вдалося зняти з вікна американського посольства, ми бачимо, як натовп рухається Манежною площею в бік Кремлівського проїзду, що виходить прямо на Красну площу.

На іншій плівці ми бачимо, як солдати, які стоять на варті біля кремлівського проїзду, плескають у долоні і підстрибують на місці, намагаючись хоч трохи зігрітися в холодний березневий день. В офіційній кінохроніці такого не побачиш.

Історик із Сіетла Дуґлас Сміт, який першим виявив матеріали Мангофа і надав Радіо Свобода ексклюзивний доступ до них, вважає, що саме такі сценки радянського життя без ретуші надають плівкам особливої унікальності.

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Вигляд із вікна потяга, місце невідоме
Вигляд із вікна потяга, місце невідоме
Парк Жертв інтервенції, Мурманськ
Набережна в Ялті, Крим
Ялта, Крим
Вулиця Морська, 42, Санкт-Петербург
Ялта, Крим
Новинський бульвар, 18, Москва, навпроти американського посольства. У 1995 році з цієї арки невідомий вистрелив у посольство із гранатомета
Станція метро «Парк культури», вигляд із Зубовського бульвару, Москва
Красна площа, Москва
Біля перехрестя московських вулиць Охотний ряд та Тверська. Знято з машини, яка рухалася Тверською на північний захід
Велика Нікітська вулиця в Москві, вдалині – висотка на Кудрінській площі
Заняття в басейні, місце невідоме
Покупці в Петровському пасажі, Москва
Вітрина крамниці на Театральній площі в Москві, поруч із Большим театром
Москва, Новинський бульвар, 18, навпроти американського посольства
Місце невідоме (можливо, Новинський бульвар у Москві)
Новоспаський монастир, Москва
Будівництво готелю «Україна», вигляд із даху нового американського посольства на Новинському бульварі. На передньому плані – Храм Дев’яти мучеників Кизицьких
Московський зоопарк
Троїце-Сергієва лавра, Сергієв Посад, за 70 кілометрів від північного заходу Москви
Новоспаський монастир, Москва
Вулиця Мохова, 13, де до 1953 року було розташоване американське посольство
Вигляд на Кремль з арки будинку №13 на Моховій вулиці, де було розташоване посольство США
Величезна будівля готелю «Москва» на Манежній площі у столиці СРСР
Затоплені вулиці Києва, УРСР
Нещодавно побудована головна будівля Московського університету в нічному освітленні. Знято з даху американського посольства на Новинському бульварі
Свято на Манежній площі, Москва
Свято на Манежній площі, Москва
Ріг Великого Дев’ятинського провулку і Новинського бульвару, біля нової будівлі посольства США в Москві
Вигляд із Воробйових гір на Новодівочий монастир (в центрі) і три із семи сталінських висоток
Пушкінська площа, Москва, вигляд на Тверську вулицю у бік Кремля
Пушкінська площа, Москва
Будівля Центрального телеграфу, вул. Тверська, 7, Москва
Театральна площа в Москві, на задньому плані – готель «Метрополь»
Остання за датою побудови сталінська висотка на Кудрінській площі у Москві. Знята біля будівлі нового американського посольства
Свято на Манежній площі, Москва
Вигляд на південно-західну частину Ленінградської вулиці з місця, де сьогодні стоїть готель «Азимут», Мурманськ
Новодівочий монастир, Москва
Кінотеатр на Арбатській площі в Москві. Афіша з рекламою фільму 1953 року «Вогні на ріці»

«І в фотографіях, і в кінохроніці Мангофу «вдалося вловити повсякденність, – зазначає Сміт. – Саме цієї людської площини бракує в усіх інших матеріалах».