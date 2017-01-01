ЧАСТИНА І. ПОХОРОН СТАЛІНА

5 березня 1953 року в газеті «Правда» з’явилося повідомлення про смерть Сталіна – чутки про це ширилися Москвою вже кілька днів. До того моменту майор американської армії Мартін Мангоф пропрацював у столиці СРСР вже понад рік.

Письмово свою реакцію на смерть радянського диктатора Мангоф ніяк не зафіксував. Але помічник військового аташе зробив для історії більше: він відзняв похорон Сталіна. Це єдина відома на сьогоднішній день незалежна фото- і кінозйомка події.

На хроніці Мангофа, знятій на кольорову кіноплівку, видно, як сотні солдатів у куртках утворюють довгий коридор, яким на Красну площу виносять труну з тілом Сталіна. Далі рухається процесія з десятків чільних осіб – членів Політбюро та інших найвищих чиновників. Вони тримають перед собою масивні похоронні вінки.