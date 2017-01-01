РОЗТОПИТИ ЛІД

Фотографуючи московські вулиці з вікон автомобіля і розповідаючи про враження в листах додому, майор американської армії Мартін Мангоф і його дружина Джен збирали по частинках яскравий, пронизаний особистими враженнями портрет життя за залізною завісою на початку 1950-х.

Офіційним обов’язком Мартіна на посаді помічника військового аташе в американському посольстві в Москві була організація взаємодії з радянськими військовими. Однак, швидше за все, він також збирав розвіддані і вивчав масштабні зміни, які відбувалися в СРСР в міру того, як країна виходила з післявоєнної розрухи, а Холодна війна ускладнювалася.

Велика колекція кольорових фотографій і 16-міліметрових кіноплівок, знятих Мангофом, дають уявлення про стрімкий розвиток радянської інфраструктури. На них зображене будівництво семи сталінських висоток у Москві та здійснення інших проектів, які стали символом непорушної міці СРСР.

Але фотографії Мартіна цілком самостійні і з точки зору мистецтва. Це роботи людини, яка вміла побачити і передати засобами фотографії вуличні пейзажі, архітектурний вигляд міст, повсякденне життя людей і, звичайно ж, масові видовищні заходи, без яких неможливо уявити життя радянської держави.