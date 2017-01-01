Мангоф і члени його родини, які регулярно писали додому, створили живий портрет міського життя в СРСР.
Автори: Майк Екель, Войтек Гройєц і Еймос Чаппл
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Фотографуючи московські вулиці з вікон автомобіля і розповідаючи про враження в листах додому, майор американської армії Мартін Мангоф і його дружина Джен збирали по частинках яскравий, пронизаний особистими враженнями портрет життя за залізною завісою на початку 1950-х.
Офіційним обов’язком Мартіна на посаді помічника військового аташе в американському посольстві в Москві була організація взаємодії з радянськими військовими. Однак, швидше за все, він також збирав розвіддані і вивчав масштабні зміни, які відбувалися в СРСР в міру того, як країна виходила з післявоєнної розрухи, а Холодна війна ускладнювалася.
Велика колекція кольорових фотографій і 16-міліметрових кіноплівок, знятих Мангофом, дають уявлення про стрімкий розвиток радянської інфраструктури. На них зображене будівництво семи сталінських висоток у Москві та здійснення інших проектів, які стали символом непорушної міці СРСР.
Але фотографії Мартіна цілком самостійні і з точки зору мистецтва. Це роботи людини, яка вміла побачити і передати засобами фотографії вуличні пейзажі, архітектурний вигляд міст, повсякденне життя людей і, звичайно ж, масові видовищні заходи, без яких неможливо уявити життя радянської держави.
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На одній з численних плівок, знятих з балкону американського посольства, який виходив на Кремль, зображені піонери, які марширують щільною колоною через Манежну площу під час Першотравневої демонстрації.
Літня естафета, пар над засніженим Кремлем, сім’ї, що відпочивають в небагатому дворику, штовханина і метушня столиці, що швидко розростається, – усі ці сповнені емоцій сцени відображені на плівках Мангофа.
У нещодавно виявленому архіві Мангофа немає письмових свідчень про те, як сам Мартін сприймав те, що відбувалося в СРСР. Натомість в листах його дружини, адресованих американським друзям, таких спостережень безліч. Джен приїхала до Москви у травні 1952 року, через три місяці після чоловіка.
Надруковані на тепер уже пожовклому папері з внесеними від руки акуратними правками, листи Джен розповідають про її перші враження від життя під ковпаком Сталіна. «Чи варто говорити, як швидко ти розумієш, наскільки добре поліція контролює це місто», – розповідала вона про дорогу з аеропорту додому.
«Звернувши за ріг, ми побачили кремлівські куранти на вежі над входом у Кремль. Ми об’їхали Собор Василя Блаженного з його кольоровими куполами-цибулинами і опинилися на Красній площі, – пише Джен. – Перше враження було неймовірно сильним: неосяжний відкритий простір, немов спеціально створений для всіх цих грандіозних парадів».
У тому ж листі, датованому вереснем 1952 року, Джен робить очевидну спробу утриматися від надто категоричних оцінок середовища, в якому їй довелося опинитися. «Культура в цілому, як і сама фізична реальність, настільки далекі від усього, що ми знаємо, що порівнювати практично неможливо, – пише вона. – Це схоже на ініціацію: тебе посвячують в життя настільки унікальне, що ззовні воно здається безглуздим».
Я не могла не порівнювати цю дорогу до Москви з аеропорту з нотатками про ту ж поїздку, залишеними багатьма людьми в різних книгах. На околиці Москви спрямована до неба грандіозна нова будівля університету; здається, що це звичайний район хмарочосів – такий же, як і в будь-якому іншому великому місті, але він в абсолютному дисонансі з широкими полями навкруги і маленькими будиночками, які стоять то там, то тут. Будинки дерев’яні з різьбленими віконницями і одвірками, найчастіше пофарбовані в синій колір – радянська кобальтова синь, яку мені ще треба було спостерігати на усьому, що тільки можна пофарбувати.
Через деякий час коментарі Джен починають демонструвати більш глибоке розуміння радянського життя; час від часу в її словах чується глибоке розчарування, особливо коли йдеться про обмеження, які відчували на собі іноземні дипломати в Москві. «Ми не можемо нікуди з’їздити – пересуватися дозволено виключно Москвою, – скаржиться вона. – І навіть в Москві не можна їздити на своїй машині, треба, щоб обов’язково був російський шофер. Ми ніколи не були в гостях у росіян, та ніколи і не будемо».
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Їй важко зберігати оптимізм. «Щоб чесно розповісти про Москву, потрібно бути об’єктивним, але мені таку картину складно зобразити, – пише вона. – Ми стикаємося з такою кількістю незручностей, обмежень і проблем у повсякденному житті, що зберегти бодай якусь об’єктивність просто неможливо».
Москва не схожа ні на одне з міст, які ми бачили. Вона не західна, не східна і не європейська. Архітектура – переважно еклектика XVIII і XIX століть, але практично всі нові будівлі, так звані «московські висотки», схожі на нью-йоркські... Але посеред всього цього – безліч двох-, трьох- і одноповерхових дерев’яних будинків. Зруби найчастіше покриті штукатуркою, яка тримається на дранці, тому колоди помітні тільки там, де штукатурка відвалилася. Я розумію, що це звучить плутано, але плутаниною небезпечна будь-яка спроба описати Москву.
У ще одному листі (дата не зазначена, але, судячи з усього, він був написаний через півроку або й пізніше після приїзду до Москви) Джен вже не приховує смутку. «У цій країні ти дуже рідко чуєш, що тобі можна щось зробити, – пише вона. – Натомість тобі постійно кажуть, чого робити не можна».
Описуючи простих громадян Радянського Союзу і умови, в яких вони живуть, Джен не може втриматися від заступницького тону. Байками про СРСР як «рай для робітників» її тепер не обдуриш. «Тут немає людей, які були б схожі на «білі комірці». У всіх такий вигляд, ніби вони щойно приїхали з села або повернулися із сільгоспробіт. Навіть коли вони вбираються в усе чисте, одяг не сидить, кольори не пасують один до одного».
Спробуй уявити собі міські резиденції і палаци аристократії кінця XVIII-початку XIX століття, які переобладнали в м’ясні лавки і універсальні магазини. Приблизно так все це і виглядає... Тут нічого нічому не відповідає, нічого ні до чого не пасує... Речі, які тут продають, ніколи не виглядають як нові, все здається старим. Мабуть, це найбільш ясна картина наслідків «революції» ... «робітники» взяли гору, і тепер не знають, що з усім цим робити, а порадити нікому, тому що більше нікого не залишилося.
Більшість часу Мангофи перебували в Москві. Однак, Мартіну і Джен вдалося побувати і в інших місцях. Як мінімум тричі у 1952 і 1953 роках вони їздили в Ленінград. «Ми були в Ленінграді і нам здалося, що крізь залишки славного минулого у вигляді заміських палаців і самого устрою міста, нам вдалося відчути дух старого Санкт-Петербурга».
Їздили вони і в інші місця. В Мурманськ – арктичний порт, де розташовувався радянський Північний флот; у Київ – тодішню столицю Української РСР; в Ялту, де в 1945 році на конференції за участю Рузвельта, Черчілля і Сталіна вирішувалася доля післявоєнної Європи.
Щонайменше двічі Мангофам вдалося проїхати Транссибірською залізницею – до Хакасії і далекого Хабаровська, який стоїть на кордоні з Китаєм.
Саме дорогою до Хабаровська, в березні 1954 року, почався останній розділ пригод Мангофа в СРСР.