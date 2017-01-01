Але багато що говорить і про те, що Мартіну і його дружині Джен (на момент переїзду до Москви їхньому шлюбу було всього три роки) просто подобалося подорожувати, що ними рухала насамперед допитливість.

До війни Мартін отримав ступінь бакалавра мистецтва в Вашингтонському університеті, а після війни займався в інституті мистецтв Нью-Йоркського університету. Джен теж вивчала мистецтво – з перервою на річну роботу в Червоному Хресті.

Листи, які Джен писала друзям і родичам, свідчать про живий інтерес до радянської повсякденності. З помітним розчаруванням вона розповідає про підозрілість, з якою їм довелося зіткнутися в СРСР.

«Ніяких контактів з росіянами встановити неможливо – безпосередньо ми стикаємося тільки з обслуговуючим персоналом і продавцями в магазинах», – пише вона в одному з листів (без дати). «Поговорити з росіянами можна хіба що в поїзді, але і тут почуття обережності не дає їм вийти за рамки поверхневої балаканини».

В умовах відлиги, яка розпочалась після смерті Сталіна в березні 1953 року, з іноземців зняли певні обмеження – зокрема на поїздки країною та фотографування на вулицях. У відповідь на звинувачення в шпигунстві, висунуті проти Мангофа і його колег газетою «Труд», «Сіетл Таймс» зазначала: «Тепер американці і люди з інших західних країн відправляються в подорожі по дозволених маршрутах майже щотижня».

Ці послаблення дали Мангофам можливість час від часу відволікатися від московського життя, а Джен – відвідати Україну, де народилася її мати.