Сенатор Ґрем: щодо Росії і Путіна будуть представлені нові санкції через кібератаки

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США.

«Наступного року ми збираємося представити нові санкції – окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запроваджених Обамою, – які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися – це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Дональд Трамп підпише закон», – сказав Ґрем в інтерв’ю Радіо Свобода, під час перебування у Києві.

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн в інтерв’ю Радіо Свобода також не виключив посилення санкцій проти Росії через кібератаки під час президентської кампанії у США.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як переконаний Вашингтон, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.