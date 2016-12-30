Маккейн: кібератаки Росії – удар по американській демократії

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не виключає посилення санкцій проти Росії через кібератаки під час президентської кампанії у США.

«Думаю, що фінансові установи, мають бути залучені у тому, що стосується санкцій. Ми можемо вжити більш жорстких заходів – від обмежень на поїдки до визначення конкретних осіб, які мали стосунок до цього хакерства чи конкретні організації. Тобто, є багато конкретних заходів, які ми повинні вжити. Зрештою, це ж був напад на Сполучені Штати Америки, напад на основи нашої демократії. Коли хтось руйнує вільні вибори, він руйнує демократію. Ми в Конгресі докладемо багато зусиль для посилення санкцій», – сказав Маккейн 30 грудня в інтерв’ю Радіо Свобода, під час візиту до Києва.

Сенатор-демократ Емі Клобучар, яка також перебуває в Україні, наголосила в інтерв’ю Радіо Свобода, що останні санкції проти Росії підтримують представники як Демократичної, так і Республіканської партії.

«Ми були вже в Естонії та Литві, ми чули про кібератаки в Україні – все це вже роками триває. Такі самі технології можуть бути використані під час виборів у Франції чи Німеччині. Думаю, останні санкції – це важливий перший крок. Якби ми не зробили цього, це б десь повторилося. Я сподіваюся, що новообраний президент розглядатиме крок Обами як інструмент, який можна використовувати не лише щодо Росії, але й щодо будь-кого з-за кордону, хто спробує вторгнутися в серце нашої демократії. Важливо зберігати ці санкції, адже є підтримка обома партіями запровадження їх за російську агресію, а також чіткі докази з боку наших розвідувальних органів», – сказала Клобучар.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як переконаний Вашингтон, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.