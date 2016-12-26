ГПУ: справу проти 2 військових-дезертирів із Криму передали в суд

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова і Максима Одинцова. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, їх звинувачують у порушенні присяги і переході на бік країни-агресора.

«Колишні молодший сержант і прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим були оголошені у розшук. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

Справу проти колишніх українських військових порушили за статтями «дезертирство» і «державна зрада». Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України повідомляла, що Одинцова і Баранова затримали 20 листопада на адміністративній межі з анексованим Кримом біля пункту пропуску «Чонгар» на Херсонщині. Суд ухвалив рішення про їх арешт на два місяці з альтернативою внесення застави. Згодом можливість застави суд скасував.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала у Криму й вивезла до Миколаївської області Одинцова і Баранова, які, як мовиться у повідомленні, є російськими військовими.