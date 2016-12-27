Підозрюваний у берлінському нападі втік з міста потягом через Францію – слідство

Підозрюваний у вчиненні нападу у Берліні після атаки зумів втекти з міста потягом через Францію.

24-річного тунісця Аніса Амрі зафільмували камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон, повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагенції з посиланням на представників слідства. Він їхав один.

Аніса Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан.

Відповідальність за напад, у результаті якого загинули 12 людей, десятки були поранені, взяло на себе угруповання «Ісламська держава».