Турчинов: без рішення президента ніякої блокади ОРДЛО не буде

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що без рішення верховного головнокомандувача (президента) блокування непідконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей не буде.

«У нас не може бути на фронті хаосу й анархії. Військові повинні виконувати накази свого командування. Тільки так ми можемо захистити країн. Ті, хто самі собі поставив завдання й побіг його реалізовувати – вони будуть дестабілізувати ситуацію. Буде ухвалене рішення блокувати – значить, будуть блокувати. Не буде такого рішення верхового головнокомандувача – значить, це робити ніхто не буде», – заявив секретар РНБО. Так він прокоментував рішення групи добровольців про блокування підконтрольних бойовикам територій.

Турчинов зазначив, що не допустить появи «імпровізованих блокпостів» у зоні бойових дій на Донбасі.

26 грудня ветерани антитерористичної операції на Донбасі заявили про початок блокування окупованих територій Донбасу.

Як повідомив другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський, до такого кроку вони вирішили вдатися після того, як бойовики не виконали вимогу щодо звільнення полонених.

Нині на лінії розмежування на Донбасі працюють чотири контрольні пункти в’їзду-виїзду.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.