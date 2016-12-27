У Лутковської сподіваються після свят відвідати інших ув’язнених у Криму

В офісі українського омбудсмена заявляють, що мають намір повернутися до анексованого Криму після свят, щоб відвідати й інших ув’язнених там українців, до яких не вдалося зайти під час візиту 26 грудня.

«Є така домовленість. Є обіцянка з боку колег з Росії, що вони нададуть нам можливість відвідати й інших осіб, і ми сподіваємось, що найближчим часом, після свят. Перелік постійно доповнюється, тому що люди до нас звертаються. Там є як політичні в’язні, по яких триває провадження, так і люди, які вже мають вирок. Ми плануємо відвідати максимальну кількість людей, яку нам тільки дозволять», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода керівник секретаріату уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Богдан Крикливенко.

Під час візиту 26 грудня до анексованого Криму уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській дозволили відвідати трьох із 42 українських політв’язнів в анексованому Криму. Омбудсмен змогла зустрітися із трьома фігурантами так званої «справи 26 лютого» – Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.