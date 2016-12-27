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27 грудня 2016, Київ 17:43
Новини | Події

Петицію щодо знесення фасаду театру на Подолі у Києві підтримали понад 10 тисяч людей

«Театр на Подолі», Андріївський узвіз, Київ, 29 листопада 2016 року

«Театр на Подолі», Андріївський узвіз, Київ, 29 листопада 2016 року

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На сайті Київради петицію з вимогою знести новий фасад театру на Подолі підтримали 10013 людей.

Документ зареєстрований 29 листопада, для розгляду Київрадою петиція має набрати понад десять тисяч голосів підтримки.

«Андріївський узвіз є загальним спадком всього українського народу, візитівкою Києва та всієї України. Він повинен бути збережений у первісному стані, таким яким він був збудований у 18 столітті. Нові модерні фасади вщент руйнують його історичну цінність та туристичну привабливість. Право на перебудову має ухвалювати вся громада Києва, а не лише декілька чиновників. Вважаю, що новий фасад театру на подолі має бути знесений, а вулиці має бути повернений історичний вигляд», – йдеться в документі.

Автор петиції Віктор Назаренко вважає, що ці роботи має виконати забудовник і проектувальник.

Вигляд фасаду оновленої будівлі театру на Подолі викликав обурення у киян. Будівлю порівнюють з «чорнобильським енергоблоком» і навіть – «крематорієм». Натомість проектувальники звинувачення відкидають і запрошують поглянути на споруду без риштувань.

Як заявляє член Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Олена Сердюк, театр у нинішньому вигляді є грубим порушенням архітектури Андріївського узвозу, який до того ж є пам’яткою національного значення.

Відкриття театру заплановане на весну 2017 року.

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