У Туреччині розпочався суд щодо підозрюваних у причетності до спроби перевороту

У Стамбулі почався перший судовий процес щодо обвинувачених у спробі державного перевороту. 27 грудня розпочалися судові слухання щодо 29 поліцейських.

Офіцерів обвинувачують у низці злочинів, серед яких спроба змінити конституційний лад та участь у терористичних організаціях.

Обвинувачення просить довічного ув’язнення для 21 поліцейського, та від 7,5 до 15 років за ґратами ще для восьми.

У Туреччині арештували понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту 15 липня цього року, під час якої загинули близько 270 людей. Десятки тисяч людей були звільнені з роботи.

Анкара звинувачує релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена в організації спроби перевороту. Сам Ґюлен відкидає свою причетність і засуджує спробу перевороту.