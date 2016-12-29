Путін: уряд і повстанці підписали угоду про перемир’я в Сирії

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що уряд Сирії і його опоненти підписали угоду про перемир’я, а також декларацію про намір почати мирні переговори.

29 грудня Путін заявив, що був підписаний документ із викладенням заходів щодо виконання угоди про припинення вогню.

Тим часом, сирійська армія оголосила, що припинення вогню по всій країні почне діяти опівночі 29 грудня.

На зустрічі з міністрами оборони і закордонних справ Путін заявив, що «всі досягнуті домовленості крихкі і вимагають спеціальної уваги і терпіння, професійного підходу в цих питаннях і постійного контакту сторін».

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія і Туреччина будуть «гарантами» перемир’я в Сирії.

Туреччина і Росія підтримують різні сторони в сирійській війні, в якій від 2011 року загинули понад 250 тисяч людей. Москва підтримує президента Сирії Бараш Асада, Анкара – повстанців, які домагаються відставки голови держави.

29 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина і Росія сподіваються на встановлення перемир’я в Сирії, що охоплюватиме всю країну, до Нового року.