Адміністрація президента: роботі «1+1» нічого не загрожує

Адміністрація президента України висловила впевненість у тому, що роботі телеканалу «1+1» нічого не загрожує.

Реагуючи на заяви телеканалу про інформацію щодо тиску з боку адміністрації на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення в питанні ліцензії «1+1», в АП заявили, що не втручаються в діяльність Нацради.

«Нацрада з питань телебачення і радіомовлення є незалежним органом і ніхто, у тому числі і в АП, не втручається в її діяльність як у питаннях видачі ліцензій, так і їх позбавлення… Сподіваємося, що Нацрада і менеджмент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. Зокрема й тими, які задовольняють вимоги закону про кінцевих бенефіціарів. Закон є закон», – заявляють в адміністрації.

«Немає ніяких сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує, і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом», – додали в адміністрації.

Раніше голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко відкинув заяви про тиск на Нацраду з метою зміни власника телеканалу «1+1». «Якщо б хтось мене примушував закрити телеканал, я б написав заяву про складання повноважень», – сказав Артеменко Радіо Свобода. Він закликав не шукати політичної складової у ситуації, що склалася.

У заяві на сайті Нацради йдеться, що 15 грудня цього року ліцензія для телеканалу «1+1» на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років. Бланк ліцензії на мовлення про продовження терміну дії попередньої ліцензії телеканал має отримати не пізніше ніж 6 січня 2017 року, додали в Нацраді.

Водночас у Нацраді повідомили, що звернулися до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий бенефіціарний власник каналу не змінився.

Журналісти «1+1» поширили ввечері 28 грудня текст відкритого листа до президента, прем’єр-міністра і голови Верховної Ради України, в якому заявляють про загрозу позбавлення телеканалу ліцензії.

Журналісти також з посиланням на «надійні джерела» заявили, що Адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення з метою передачі каналу в іншу власність.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» є у власності кількох компаній, зареєстрованих на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Белізі. Про це свідчать дані, оприлюднені безпосередньо телеканалом навесні цього року відповідно до закону про забезпечення прозорості власності ЗМІ. Кінцевим бенефіціарним власником станом на 31 грудня 2015 року є Ігор Коломойський, а власником істотної участі – Ігор Суркіс.