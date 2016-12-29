Порошенко: за останні два місяці зафіксовані близько 6500 кібератак

Президент України Петро Порошенко заявляє, що упродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлені близько 6500 спланованих кібератак.

«Розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка розв’язала кібервійну проти нашої держави. Подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн», – написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що Україна оперативно реагуватиме на кіберзагрози.

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила доктрину інформаційної безпеки. У відомстві зазначають, що цей документ передбачає впровадження ефективних заходів з протидії російській пропаганді на основі неухильного дотримання цінностей свободи слова, прав журналістів та розвитку українських медіа.

Останнім часом повідомлялося про атаки на сайти українських державних установ, зокрема Державного казначейства, Пенсійного фонду, Міністерства фінансів і Міністерства оборони. 14 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що близько тижня тому почалася активна фаза масштабних кібератак на інформаційні ресурси державних органів, об’єктів критичної інфраструктури й установ недержавного сектора. За його словами, ці атаки були «заздалегідь сплановані й скоординовані з єдиного центру, розташованого в Росії».

Російська сторона цих заяв українських посадовців не коментувала.

У Службі безпеки України повідомляли, зокрема, що програмний засіб, використаний в атаці 6 грудня на сайти Державного казначейства і Міністерства фінансів, – той самий, що й під час торішнього інциденту, через який сотні тисячі будинків на Івано-Франківщині залишалися без світла і в застосуванні якого звинуватили Росію