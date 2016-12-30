Трамп обіцяє зустрітися з розвідкою після нових санкцій США проти Росії

Обраний президент США Дональд Трамп заявляє, що його країні «треба рухатися далі до більш важливих справ» після запровадження нових санкцій проти Росії, але пообіцяв обговорити з розвідкою звинувачення на адресу Москви.

«В інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з лідерами розвідувального агентства наступного тижня, щоб отримати свіжі дані про цю ситуацію», – сказав Трамп 29 грудня.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциска упродовж 72 годин.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.