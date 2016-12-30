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30 грудня 2016, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Трамп обіцяє зустрітися з розвідкою після нових санкцій США проти Росії

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Обраний президент США Дональд Трамп заявляє, що його країні «треба рухатися далі до більш важливих справ» після запровадження нових санкцій проти Росії, але пообіцяв обговорити з розвідкою звинувачення на адресу Москви.

«В інтересах нашої країни та її великого народу я зустрінуся з лідерами розвідувального агентства наступного тижня, щоб отримати свіжі дані про цю ситуацію», – сказав Трамп 29 грудня.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

У Білому домі заявили, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Громадяни Росії будуть вислані з Вашингтона і Сан-Франциска упродовж 72 годин.

Що ж до нових санкцій, то, за інформацією Міністерства фінансів США, обмеження стосуватимуться шести осіб і п’яти російських організацій, серед яких ФСБ. До списку санкцій потрапили, зокрема, керівник ГРУ Ігор Коробов і троє його заступників.

«Це неповний перелік наших відповідей на агресивну діяльність Росії. Ми будемо і надалі ухвалювати різні заходи, коли вважатимемо за потрібне, деякі з них не будуть оприлюднені», – мовиться у заяві Обами.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

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