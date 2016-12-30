МЗС Росії: інформація про закриття американської школи в Москві «це брехня»

Міністерство закордонних справ Росії називає «брехнею» інформацію про закриття американської школи у Москві.

«Мабуть, Білий дім зовсім з’їхав з глузду і почав придумувати санкції проти своїх же власних дітей. І не треба писати, що «Москва спростувала ... або Москва не буде ...». Напишіть як є: «Телеканал CNN і інші західні ЗМІ знову з посиланням на американські офіційні джерела поширили недостовірну інформацію», – написала речниця МЗС Росії Марія Захарова у Facebook.

Так вона прокоментувала повідомлення телеканалу CNN про те, що російська влада наказала закрити англо-американську школу у Москві і будинок відпочинку в передмісті російської столиці у відповідь на нові санкції США проти Росії.

За даними телеканалу з посиланням на американських посадовців, буде закрито школу, яку відвідують діти-громадяни США, Великобританії і співробітники посольства Канади. Як повідомляв CNN, Росія також зробить недоступним будинок відпочинку посольства США в Срібному бору, неподалік Москви.

Повідомляється, що закриття цих установ є відповіддю Кремля на рішення Білого дому закрити дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді.

29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.