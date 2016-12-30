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30 грудня 2016, Київ 20:24
Новини | Міжнародні

Росія внесла в ООН проект резолюції про перемир’я у Сирії

Віталій Чуркін

Віталій Чуркін

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Росія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції на підтримку перемир’я у Сирії і початку переговорів між Дамаском і опозицією.

Як повідомив 30 грудня постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, у документі мовиться про необхідність «повного і негайного» виконання домовленостей, досягнутих 29 грудня в Астані.

Домовленості були досягнуті за посередництва Росії і Туреччини.

Перемир’я, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації. За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.

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