Підозрюваний нападник на Пашинського розповів свою версію: пістолет упритул, «усім стояти!»

Чоловік, підозрюваний у нападі на народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, в перебігу якого той застосував вогнепальну зброю, виклав свою версію події, що сталася передноворічного вечора.

Як розповів чоловік на ім’я В’ячеслав «Телевізійній службі новин» телеканалу «1+1», того вечора він дійсно був напідпитку і йшов додому пішки, коли незнайомий йому водій авта, що заглухло, попросив допомогти відштовхати авто на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що коли, поки вони штовхали заглухле авто, машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!» «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав із лікарняного ліжка, де він перебуває після операції, яку йому зробили через поранення.

Він також стверджує, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було. За словами чоловіка, якби він не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У телесюжеті також повідомили, що інцидент із участю народного депутата мала б розслідувати Генеральна прокуратура України, а не поліція, але в ГПУ ще не отримали матеріалів справи.

Поліція Київської області повідомляла, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника.

Водночас Сергій Пашинський знову заявив у фейсбуці, що свідчення свідків і огляд місця подій підтверджують, що він зробив попереджувальний постріл угору, а вже другий, після удару пляшкою, – в ногу нападникові.

Раніше в понеділок Сергій Пашинський подав цілком іншу версію подій із нападом на нього ввечері перед Новим роком. За заявою Пашинського, яка повторила повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не в’їхавши в темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами. За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу і викликав швидку допомогу і поліцію.

Тим часом в інтернеті існують різні оцінки дій Пашинського, зокрема, виправданості застосування ним вогнепальної зброї.

Серед іншого, народний депутат Андрій Портнов (фракція «Батьківщина»), який раніше відгукувався у фейсбуці про Сергія Пашинського лайливими словами, оголосив «конкурс на найкраще журналістське розслідування» інциденту, пообіцявши початковий гонорар у сто тисяч гривень. Він не уточнив, звідки мають надійти ці кошти.

«Необхідність такого розслідування обумовлена порушенням уже на найпершому етапі правил підслідності щодо депутатів і незаконною передачею справи замість ГПУ поліції, яка прямо підпорядкована і є квотою фракції, до якої належить і народний депутат, що застосував зброю», – написав Портнов.