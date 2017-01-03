НБУ вирішив знизити граничну суму розрахунку готівкою для українців з 150 до 50 тисяч гривень

Національний банк України вирішив знизити граничну суму розрахунку готівкою для українців зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень із 4 січня.

Як повідомляє прес-служба відомства, встановлюється гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою й підприємством протягом одного дня в розмірі 50 тисяч гривень, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному засвідченню, у розмірі 50 тисяч гривень.

У НБУ зазначають, що гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тисяч гривень.

У відомстві вважають, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тисяч гривень не завдасть незручностей громадянам та не вплине на щоденні покупки населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників).

Крім того, у Нацбанку вважають, що встановлення такої граничної суми розрахунків готівкою сприятиме забезпеченню стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу, а також звуженню сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.

Від вересня 2013 року для українців почало діяти обмеження щодо розрахунку готівкою за товари або іншу покупку вартістю 150 тисяч гривень протягом одного дня.