Державним секретарем Кабінету міністрів призначено Володимира Бондаренка

Кабінет міністрів України призначив своїм державним секретарем Володимира Бондаренка. Відповідне розпорядження опубліковане на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

Згідно з розпорядженням, обраний державний секретар КМУ виконуватиме свої посадові обов’язки строком п’ять років.

За даними з сайту Кабміну, Володимир Бондаренко 1981 року народження. З 31 серпня 2016 року призначений першим заступником міністра Кабінету міністрів. До того, з липня 2015 року, працював на посаді заступника керівника Апарату Верховної Ради України.

Призначення державних секретарів є однією зі складових реформи державної служби в Україні. Згідно з законом про державну службу, основними завданнями державного секретаря міністерства є «забезпечення діяльності міністерства, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства».

Державний секретар призначається на посаду Кабінетом міністрів за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби.