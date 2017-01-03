Казначейство: держбюджет у 2016 році за доходами недовиконано на 1,7 відсотка

Державний бюджет України у січні-грудні отримав 616,219 мільярда гривень доходів, що на 1,7 відсотка менше від очікуваних 627,153 мільярда гривень, закладених у головному кошторисі на 2016 рік. Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України.

Водночас, порівняно з 2015 роком, доходи держбюджету в 2016 році зросли на 15,2 відсотка.

За даними казначейства, податкові органи забезпечили надходження (сальдо) в 2016 році на рівні 283,017 мільярда гривень, що на 30,9 відсотка перевищує показник 2015 року, але на 5 відсотків нижче за план на 2016 рік.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-грудні отримали 155,881 мільярда гривень, що на 17,2 відсотка більше, ніж бюджетний розпис на цей період.

21 грудня 2016 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2017 рік.