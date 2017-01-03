У Києві висловили обурення через заяву Ле Пен із виправданням окупації Криму

Міністерство закордонних справ України висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви з виправданням окупації Росією українського Криму.

Такі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повністю повторюють кремлівську пропаганду, і, роблячи їх, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права, наголошено в заяві.

Міністерство нагадало, що дії держави-агресора щодо Криму «були рішуче засуджені всіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується резолюціями Генеральної асамблеї ООН 2014 та 2016 років, а також численними рішеннями та документами ЄС, НАТО, Ради Європи», а Франція «у відповідь на злочинні дії Кремля… разом з іншими партнерами у «Групі семи» та ЄС запровадила проти Росії санкції, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу».

«У цьому зв’язку нагадуємо, що такі заяви, а також дії на порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну. В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції», – заявили в МЗС.

«Упевнені, що Франція, як держава-ініціатор «нормандського процесу» та учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і сприятиме в боротьбі проти російської агресії», – мовиться також у заяві.

Раніше у вівторок керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявив, що не виключає можливості вжити заходів щодо лідера французької партії «Національний фронт» і кандидата на виборах президента Франції Марін Ле Пен через її заяву з виправданням окупації Криму Росією. Як сказав він в інтерв’ю кільком українським виданням і агентствам, СБУ і МЗС можуть закрити Ле Пен в’їзд до України або вжити щодо неї якихсь інших заходів. При цьому Ткачук додав, що рішення з цього приводу залежить не лише від СБУ, а й від МЗС, бо йдеться про іноземного громадянина.

Раніше у вівторок ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. В інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією». «Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму.

Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, а також тим, що її політична сила отримує фінансову і пропагандистську підтримку з боку Росії, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Вона, зокрема, закликає до «стратегічного партнерства» між Францією і Росією в боротьбі з ісламізмом.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.

Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014 року; в березні на підставі «результатів» влаштованого там незаконного псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота, Росія заявила про вступ півострова до неї, назвавши це «возз’єднанням». У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали претензій Росії на володіння міжнародно визнаною частиною України; Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх. Європейський союз, США й інші країни Заходу запровадили через окупацію Криму низку санкцій проти Росії, які потім були далі розширені через нову агресію Росії проти України на Донбасі.