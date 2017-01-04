Суд знову заочно арештував бізнесмена Курченка

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою бізнесмену Сергію Курченкові. Цю інформацію в коментарі агентствам підтверджує його адвокат Юрій Сухов.

За його словами, відповідне рішення суд виніс у ніч на 4 січня. Сухов зазначив, що це вже втретє суд виносить рішення про такий запобіжний захід , і додав, що захист Сергія Курченка має намір оскаржувати його в апеляційному порядку.

Водночас, згідно з повідомленням на сайті Генпрокуратури, сторона обвинувачення підтвердила відповідність клопотання ГПУ до вимог Кримінального процесуального кодексу України, дотримання стороною обвинувачення вимог закону при подачі клопотання, обґрунтуванні його вимог та наведенні доводів щодо необхідності обрання Курченку саме тримання під вартою. «Заходи щодо здійснення міжнародного розшуку Сергія Курченка та притягнення його до кримінальної відповідальності тривають», – зазначили у відомстві.

28 грудня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання й арешт Сергія Курченка.

22 березня Генпрокуратура оголосила Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі. Раніше ГПУ оголосила Сергію Курченку підозру щодо розкрадання майна держпідприємства «Укргазвидобування».

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно бізнесмена.

Раніше Генпрокуратура визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».