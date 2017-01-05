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05 січня 2017, Київ 16:28
Новини | Міжнародні

«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад у Багдаді

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у столиці Іраку Багдаді.

Внаслідок вибуху автомобіля, який був припаркований біля мечеті в населеному переважно шиїтами районі міста, загинули щонайменше шість людей, поранені 15.

Внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Атаки сталися на тлі спроб іракських сил безпеки за підтримки повітряних ударів США повернути північне місто Мосул.

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