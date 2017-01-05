«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад у Багдаді

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у столиці Іраку Багдаді.

Внаслідок вибуху автомобіля, який був припаркований біля мечеті в населеному переважно шиїтами районі міста, загинули щонайменше шість людей, поранені 15.

Внаслідок атак, які сталися в Багдаді впродовж минулого тижня, загинули десятки людей. За частину з цих нападів відповідальність взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Атаки сталися на тлі спроб іракських сил безпеки за підтримки повітряних ударів США повернути північне місто Мосул.