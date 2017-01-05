Сенатор МакКейн: бездіяльність США заохотила Путіна втрутитися у вибори

У США голова комітету у справах силових структур Сенату, республіканець Джон МакКейн заявив, що президент Росії Володимир Путін відчув заохочення здійснити кібернапади з метою втрутитися в американські вибори, бо Вашингтон не влаштував для Москви високої ціни за її агресивну зовнішню політику.

Виступаючи на слуханні в цьому комітеті, присвяченому кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, МакКейн, зокрема, заявив: «Нас не має дивувати, що Володимир Путін міг подумати, що він може влаштовувати дедалі серйозніші кібернапади на нашу державу, коли він заплатив таку малу ціну за вторгнення до України, за анексію Криму, за підрив демократичних інституцій по всій Європі і, звичайно, за допомогу Башарові аль-Асаду винищувати цивільних людей у Сирії протягом більш ніж року безкарно».

«Роками кібернапади на нашу державу зустрічалися нерішучістю і бездіяльністю. Наша держава не має політики, а отже, і стратегії кіберстримування. Ця подоба слабкості провокувала наших супротивників, які нападали на нас знову і знову, і все серйозніше й серйозніше. Якщо ми не продемонструємо, що ціна нападів на США перевищує жадані переваги, ці кібернапади тільки наростатимуть», – додав МакКейн.

Як мовиться в оприлюднюваній на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

Як мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

На кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої у п’ятницю мають познайомити і Трампа.

У вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.