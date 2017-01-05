Речник президента Росії про кібернапади: в Москві втомилися від звинувачень

Речник президента Росії Дмитро Песков, коментуючи слухання в Конгресі США з приводу кібервтручання Росії у США, заявив, що в Москві «втомилися від безвідповідальних звинувачень» Росії в усьому.

«Якщо комусь потрібен ворог, чому б не обрати когось іншого?» – сказав він американській телемережі CNN невдовзі після початку слухань.

За його словами, Росія багато разів пропонувала США співпрацю в боротьбі з кіберзагрозами, але ці пропозиції відкидали.

У комітеті у справах силових структур Сенату у США триває слухання, присвячене кіберзагрозам – головно з боку Росії. Як мовиться в оприлюднюваній там спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

Як мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

Обраний президент США Дональд Трамп, відомий своєю проросійською позицією, і представники його команди продовжують ставити під сумнів дані американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

На кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої у п’ятницю мають познайомити і Трампа.

У вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних із владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.