США: в команді Трампа анонсували брифінг спецслужб для нього про російських хакерів у п’ятницю

У команді обраного майбутнього президента США Дональда Трампа повідомили, що йому мають повідомити нові дані спецслужб про участь Росії у кібервтручанні в передвиборчу кампанію і ширше у США на зустрічі у п’ятницю.

Обраний віце-президент Майк Пенс повідомив журналістів, що він теж візьме участь у цьому брифінгу.

Він додав, що Трамп, який постійно ставить під сумнів раніше оприлюднені дані спецслужб про російські кібернапади у США, «висловив свій дуже щирий і здоровий американський скептицизм щодо висновків розвідки».

Речник обраного президента Шон Спайсер, зі свого боку, повідомив журналістів, що Дональд Трамп зустрінеться у п’ятницю з директором Центрального розвідувального управління Джоном Бреннаном, директором Федерального бюро розслідувань Джеймзом Комі і головою національної розвідки Джеймзом Клаппером.

Раніше в середу Трамп, відомий своєю проросійською позицією, знову вже вкотре висловив сумнів у даних американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

На кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої на згаданій зустрічі у п’ятницю мають познайомити і Трампа.

У вівторок директор ЦРУ Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі понад півтора десятка спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії хакерів, пов’язаних із владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп.