США: Трамп знову висловив сумнів у причетності Росії до кібернападів

Обраний майбутній президент США, представник Республіканської партії Дональд Трамп знову вже вкотре висловив сумнів у даних американської розвідки, що до кібервтручання у президентські вибори у США причетна Росія.

Він повторив у твітері твердження засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який заперечував, що отримав від Росії матеріали зламу електронної пошти працівників апарату Демократичної партії США, зокрема, Джона Подести, чільного радника кандидата Гілларі Клінтон.

«Джуліан Ассанж казав, що Подесту міг зламати 14-річний. Чому ДНК (Демократичний національний комітет, керівний орган Демпартії США – ред.) був такий недбалий? Іще він казав, що росіяни не давали йому інформації!» – написав Трамп.

Попереднього дня, у вівторок, Трамп також стверджував, що обіцяний йому брифінг американських розвідувальних служб щодо російського кібервтручання перенесли. Узявши слово «розвідка» в лапки, він написав тоді у твітері: «Брифінг «розвідки» щодо так званого «російського хакерства» відклали до п’ятниці, можливо, їм треба більше часу, щоб вибудувати справу. Дуже дивно!». Представники розвідки у відповідь відкинули ці звинувачення й наголосили, що брифінг так і планувався і не був відкладений.

Також у вівторок було оприлюднене інтерв’ю Джуліана Ассанжа, в якому той заперечував, що сайт WikiLeaks отримав для публікації тисячі викрадених електронних листів працівників Демократичної партії США від влади Росії.

Минулого року всі понад півтора десятка спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії хакерів, пов’язаних із владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп.

Сам Трамп, відомий своєю проросійською позицією, теж продовжує висловлювати сумніви у причетності Росії до кібервтручання, що фактично пішло йому на користь у виборчій кампанії. Такої ж позиції далі дотримуються й у його команді. У вівторок речник обраного президента Шон Спайсер теж уже не вперше стверджував, що наразі не існує ніяких доказів, які б свідчили про вплив російських хакерів на результат виборів у США в листопаді.

На кінець цього тижня планується підготовка ще однієї доповіді спецслужб США з доказами втручання Росії, з матеріалами якої мають познайомити і Трампа.