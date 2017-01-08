ДСНС: для розчищення доріг по Україні залучили 2,5 тисячі одиниць техніки

Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, підрозділи рятувальників вже звільнили зі снігових заметів 1230 автомобілів, в яких перебувало 2984 особи.

«Звернень людей, які отримали обмороження під час перебування у заторах, не зафіксовано. На дорогах державного, регіонального значення заторів також не зафіксовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.

У деяких областях через погіршення погодних умов обмежено рух транспорту.

На Одещині та Херсонщині через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів.