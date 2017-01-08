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08 січня 2017, Київ 22:51
Новини | Суспільство

ДСНС: для розчищення доріг по Україні залучили 2,5 тисячі одиниць техніки

Фото з Facebook ДСНС

Фото з Facebook ДСНС

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Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 осіб. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, підрозділи рятувальників вже звільнили зі снігових заметів 1230 автомобілів, в яких перебувало 2984 особи.

«Звернень людей, які отримали обмороження під час перебування у заторах, не зафіксовано. На дорогах державного, регіонального значення заторів також не зафіксовано», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Погіршення погодних умов в Україні зафіксовано з 6 січня. Окрім різкого зниження температури, у різних регіонах зафіксовано також різкі пориви вітру та сильні снігопади.

У деяких областях через погіршення погодних умов обмежено рух транспорту.

На Одещині та Херсонщині через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів.

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