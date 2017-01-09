Влада Франції побоюється кібератак під час виборів президента

Франція в 2016 році відбила близько 24 тисяч хакерських атак на оборонні об’єкти з-за кордону, заявив французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, цього року влада країни побоюється кібератак під час виборчої кампанії перед президентськими виборами.

Водночас в інтерв’ю, опублікованому 8 січня, міністр заявив, що служба безпеки поки що не зафіксувала «ознак операцій, метою яких є дестабілізація французьких виборів».

Як заявив Ле Дріан, кількість кібератак на Францію зросла в останні три роки.

6 січня американські спецслужби представили доповідь, в якій Росію звинуватили у втручанні в президентські вибори в США за допомогою хакерів і ЗМІ. Розвідувальні служби дійшли висновку, що розпорядження про проведення кібератак віддав особисто президент Росії Володимир Путін. У Кремлі ці звинувачення відкинули.

Президентські вибори у Франції відбудуться навесні 2017 року.