Трамп «прийняв той факт, що Росія була залучена до кібератак під час виборів» – Прібус

Новообраний президент США Дональд Трамп прийняв висновки американської розвідки про причетність Росії до кібератак під час виборів. Про це у неділю заявив майбутній голова його адміністрації Райнс Прібус.

За його словами, Трамп «прийняв той факт, що Росія та інші суб’єкти були залучені у кібератаки».

Раніше новообраний президент неодноразово ставив під сумнів заяви американської розвідки про те, що Росія могла бути залучена у кібератаки у рамках передвиборної кампанії у США з метою вплинути на результат на його користь.

5 січня американські спецслужби назвали безпрецедентним кібервтручання Росії у виборчий процес у США. Згідно з розсекреченою частиною доповіді розвідки, таку кампанію впливу на вибори наказав здійснити президент Росії Володимир Путін.

29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила санкції проти російських дипломатів у США.

У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.