На посаду голови Нацполіції подали заявки 64 кандидати – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що на посаду голови Національної поліції подали 64 заявки. Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

«Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіціі України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія», – зазначив міністр.

За його словами, перелік допущених до конкурсу кандидатів буде доступний на сайті МВС після обробки документів, протягом трьох днів.

У листопаді 2016 року уряд схвалив відставку з посади голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе. Вона очолювала відомство з осені 2015 року.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про створення консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду нового голови Національної поліції.