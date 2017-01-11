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11 січня 2017, Київ 03:35
Новини | Події

Голова Донецької адміністрації перевів її роботу на українську мову

Павло Жебрівський, архівне фото

Павло Жебрівський, архівне фото

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Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що перевів її роботу на державну українську мову.

«Сьогодні підписав розпорядження «Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків». Віднині в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою», – написав він у фейсбуці, оприлюднивши в соцмережі текст розпорядження.

«Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на Радіодиктанті національної єдності. Не зупиняємось ні на хвилю. Йдемо далі. У 2017-му організовуємо для наших працівників курси вивчення англійської мови», – додав Жебрівський.

У Донецькій області як мова повсякденного спілкування досі переважає російська, особливо в більших містах чи індустріалізованих регіонах.

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