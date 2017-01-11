У МЗС Росії допустили зняття санкцій із голови МЗС Канади Фріланд «на основі взаємності»

Влада Росії дала зрозуміти, що санкції проти новопризначеного міністра закордонних справ Канади, канадки українського походження Христі Фріланд можуть бути зняті лише на основі взаємності.

Російські новинні агенції цитують неназваного чиновника Міністерства закордонних справ Росії, який 11 січня заявив, що Фріланд перебуває у списку канадців, проти яких від 2014 року запроваджені російські санкції, зокрема і заборона на в’їзд.

Москва оприлюднила цей список після того, як країни Заходу, зокрема Канада, запровадили санкції проти російських посадовців через анексію українського Криму в 2014 році.

«Питання про вилучення її зі списку санкцій є питанням взаємності і дзеркального принципу. Те, що вона перебуває в чорному списку, не буде заважати контактам із російськими офіційними особами на міжнародних форумах», – сказав посадовець МЗС Росії.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив про зміни у своєму уряді, серед яких – призначення на посаду міністра закордонних справ Христі Фріланд, канадки українського походження. Досі вона була міністром міжнародної торгівлі Канади.

До того, як бути обраною до парламенту Канади від нині владної Ліберальної партії і обійняти першу міністерську посаду, Христя Фріланд працювала в журналістиці в низці провідних європейських, американських і канадських видань, почавши свою кар’єру як кореспондент в Україні і продовживши її вже на редакторських і керівних посадах.

Після того, як Москва внесла її прізвище до свого санкційного списку, Фріланд написала у Twitter, що вважає «за честь бути в списку санкцій Путіна».