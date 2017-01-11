НКРЕ встановила до 2029 року «зелені» тарифи на електрику для власників енергоощадних установок – уряд

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену сонячними та вітровими установками приватних будинків, інформує урядовий портал.

Згідно з повідомленням, тарифи встановлено до 2029 року для вітрових і сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт. Повідомляється, що розмір тарифу залежать від дати запуску установки.

«Усім приватним домогосподарствам, які прагнуть стати не лише енергонезалежними, а ще й заробляти на продажу «зеленої» електроенергії в загальну мережу, варто встановлювати сонячну чи вітрову установку саме сьогодні. Наприклад, у 2016 році такою можливістю скористалося ще близько півтисячі приватних домогосподарств», – йдеться в повідомленні уряду.

У Кабміні неодноразово заявляли про можливість зниження ціни електроенергії в Україні завдяки змінам до законодавства, які дадуть змогу споживачеві обирати, в якої саме електростанції чи компанії купувати енергію. Крім того, уряд виступає за розширення мережі приватних енергоощадних установок, власники яких могли б продавати вироблену так електроенергію в загальну мережу.