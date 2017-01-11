З початку доби бойовики на Донбасі здійснили 23 обстріли, поранений 1 військовий – штаб

З початку поточної доби і до 18-ї години підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 23 обстріли, один український військовослужбовець поранений. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли з гранатометів, озброєння БМП, мінометів і стрілецької зброї тривали на всіх напрямках.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби у зоні бойових дій на сході України було 49 обстрілів, один військовий загинув, троє були поранені.

В угрупованні «ДНР» заявили про «різке загострення» ситуації на Донбасі і понад 900 обстрілів з боку ЗСУ по підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Сепаратисти повідомили про втрату 7 своїй бійців. В угрупованні «ЛНР» заявили про один факт порушення режиму тиші українськими військовими за минулу добу.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.