У Кремлі сподіваються, що Путін і Трамп порозуміються

У Кремлі висловили сподівання, що президент Росії Володимир Путін й обраний президент США Дональд Трамп «порозуміються».

«Дійсно, у Москві сподіваються, що наші президенти порозуміються», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Принаймні Трамп говорив про готовність вести діалог. Це не означає, що є готовність погодитися у всьому один з одним. Навряд чи це можливо, і такого у Москві не очікують, але вести діалог – це те, на що можна сподіватися і дасть змогу нам шукати вихід з багатьох складних ситуацій», – додав він.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції в цій ролі заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін «полюбить його», це буде «цінним активом, а не борговим зобов’язанням».

Трамп заявив, що відносини США й Росії нині «жахливі», і висловив сподівання, що зможе налагодити добрі відносини з Путіним, але додав, що не певен у цьому і що є велика ймовірність, що цього не станеться.

При цьому Дональд Трамп, позицію якого вважають проросійською, згадуючи про свою суперницю на виборах Гілларі Клінтон, що стояла на позиції рішучого спротиву Росії, заявив, що сам може зайняти не менш рішучу позицію.

«Якщо ні, то ви дійсно думаєте, що Гілларі була б суворішою щодо Путіна, ніж я? Хоч хтось у цій залі справді думає так? Та облиште», – заявив Трамп.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Він обійме посаду 20 січня.