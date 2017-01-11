США: Трамп визнав кібервтручання Росії за наказом Путіна

Обраний президент США Дональд Трамп на своїй першій прес-конференції в цій ролі визнав, що Росія влаштувала кібернапади на американські інституції, і додав, що за це відповідальний президент Росії Володимир Путін.

«Він не мав би робити цього. І він більше не буде робити цього», – запевнив Трамп.

При цьому Трамп, як і раніше, особливо наголосив на тому, що це втручання не вплинуло на результат виборів, тобто на його перемогу.

Крім того, він применшував роль Росії в кібервтручаннях у США, заявивши, що цим займалися й інші країни й окремі особи.

Він також заявив, що до Росії буде значно більше поваги саме за його керівництва у США, ніж за ймовірного іншого керівництва.

У перебігу прес-конференції Трамп також заявив, що якщо він «подобається» Путіну, то це «цінний актив, а не боргове зобов’язання». Трамп заявив, що відносини США й Росії нині «жахливі», і висловив сподівання, що зможе налагодити добрі відносини з Путіним, але додав, що не певен у цьому і що є велика ймовірність, що цього не станеться.

При цьому Дональд Трамп, позицію якого вважають проросійською, згадуючи про свою суперницю на виборах Гілларі Клінтон, що стояла на позиції рішучого спротиву Росії, заявив, що сам може зайняти не менш рішучу позицію.

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз висловлював заяви, прихильні до Росії і її президента Володимира Путіна. Він, зокрема, припускав імовірність розглянути можливість скорочення чи скасування санкцій щодо Росії і навіть визнання належності Росії окупованого нею нині українського Криму.

Він обійме посаду 20 січня.