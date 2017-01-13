Візит Байдена до України переноситься на день

Віце-президент США Джозеф Байден відвідає Україну 16 січня, а не 15-го, як оголошували раніше, повідомили Радіо Свобода у прес-службі Кабінету міністрів України.

Причини перенесення візиту не повідомили.

Напередодні Адміністрація президента України повідомила, що Байден прибуде до України 15 січня. У Білому домі у США підтверджували візит віце-президента до України. Як мовилося в повідомленні, 15–18 січня Байден відвідає Київ, а також швейцарський Давос.

Віце-президент США Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп. Віце-президентом у команді Трампа є Майк Пенс.

Джозеф Байден у команді 44-го президента США Барака Обами координує співпрацю з Україною. Він регулярно в телефонному режимі обговорює з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.