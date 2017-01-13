У Дніпрі вимагають відставки мера Філатова через «незаконне знесення білбордів»

У Дніпрі, біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації, відбувається акція протесту проти міського голови Бориса Філатова. У ній беруть участь близько 300 людей. У руках тримають плакати з написами «Борю, давай у відставку!».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, спікерами мітингу виступили депутати міськради, які очолюють опозиційні фракції «Громадська сила» й «Опозиційний блок», Загід Краснов і Наталія Начарян.

Учасники акції передали звернення до голови Дніпропетровської облдержадміністрації з вимогами відреагувати на «незаконне знесення білбордів» у місті.

За даними Дніпровської мерії, зараз у Дніпрі розпочалася перша хвиля демонтажу незаконних рекламних конструкцій. Як поінформували Радіо Свобода 13 січня в міськраді, вулиці міста очистили від двох десятків споруд, які загрожували життю і здоров’ю жителів. У міській раді посилаються на рішення Індустріального районного суду Дніпра, яке набуло чинності в грудні 2016 року і, за яким, у місті підлягає знесенню понад 200 аварійних білбордів.

Як розповів Радіо Свобода начальник КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Олександр Каховський, комунальники, що працюють, не почуваються в безпеці: уже зафіксовано більше ніж 10 інцидентів, коли молодики спортивної зовнішності заважали демонтажу, нападали на комунальників, пошкоджували техніку. За його словами, сума збитків, завданих невідомими, вже оцінюється в сотні тисяч гривень.

Напередодні мер Дніпра Борис Філатов звернувся до генпрокурора і міністра внутрішніх справ України з вимогою розібратися зі свавіллям «тітушків» у Дніпрі. Він закликав Юрія Луценка й Арсена Авакова «не залишати поза увагою ситуацію, що склалася в місті протягом кількох останніх днів».

Схоже звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» в організації «тітушків».

Водночас у партії ці звинувачення категорично відкинули, а демонтаж білбордів, ініційований мерією, назвали спробою «зводити рахунки з політичними опонентами». Там також поінформували, що оскаржують рішення суду, за яким здійснюється демонтаж рекламних конструкцій.