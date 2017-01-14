Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 січня 2017, Київ 11:24
Новини | Політика

Комітет захисту журналістів вимагає від України скасування заборони на мовлення телеканалу «Дождь»

Дивитись коментарі

Українська влада має негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь», заявив 13 січня базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів.

Ніна Огнянова, координатор програм Комітету захисту прав журналістів по країнах Європи і Центральної Азії, заявила, що «Україна повинна негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення російського телеканалу «Дождь», оскільки «ця незграбна цензура» позбавляє російськомовну телеаудиторію України можливості знайомитися з передачами ЗМІ, що представляє відмінну від російської державної точку зору.

У своєму повідомленні Комітет захисту журналістів вказав із посиланням на члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення серед причин заборони на мовлення російського телеканалу те, що «Дождь» показував у своєму ефірі окупований Крим частиною території Росії.

Водночас комітет процитував і думку директора телеканалу Наталії Сіндєєвої, яка вказала, що російські закони зобов’язують медіа використовувати мапу, на якій Крим є російською територією.

Російський адвокат Марк Фейгін, який, зокрема, є захисником затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, виступив на підтримку рішення української влади.

«Дождь» готовий обговорювати із Захаровою (речницею МЗС Росії – ред.) свою заборону в Україні, а от долю колег-журналістів Сущенка й Семени обговорювати, вочевидь, не готовий», – написав Фейгін 12 січня у Twitter.

Раніше «актом цензури», «порушенням свободи слова» та «деструктивною лінією української сторони» рішення про заборону мовлення в Україні телеканалу «Дождь» назвали відповідно речниця МЗС Росії Марія Захарова, голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін і речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше 13 січня американська неурядова організація Freedom House назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Виходить, що в Росії «Дождь» має дотримуватися законів, а в Україні не мусить? – Лигачова

Війна з Росією та «русский мир» у мас-медіа України

Freedom House вважає цензурою заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь»

Російського «Дождя» не буде, бо телеканал, зокрема, визнає Крим російським – член Нацради

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG