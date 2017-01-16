Нацрада 19 січня розгляне питання трансляції на «СТБ» програми з російськими військовими

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 19 січня має намір розглянути питання трансляції в ефірі телеканалу «СТБ» програми «Битва екстрасенсів», у якій брали участь російські військові.

Як повідомляє прес-служба Нацради, щодо факту трансляції цієї передачі дано доручення провести моніторинг та запис програми, щоб ці матеріали розглянути на засіданні, ефір телеканалу «СТБ» записано.

15 січня в одному з епізодів програми «Битва екстрасенсів» російського каналу «ТНТ», яку транслював український канал «СТБ», показали чоловіка, який назвав себе російським військовим, що воював на Донбасі. Хоча в українській версії ефіру ці слова не прозвучали, вони є в оригінальній версії в мережі інтернет. Загалом участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж.

За сюжетом програми, шестеро осіб у формі влаштували засідки на різних поверхах занедбаної будівлі. Під час одного з епізодів чоловік-екстрасенс звернувся до учасника програми з твердженням, що той «воював і зовсім нещодавно». Коли ведуча запитала, де саме воював, той відповів – в Україні. Це пізніше і підтвердив один із учасників, що назвався військовим.

Трансляція програми викликала обурення серед користувачів соціальних мереж, які закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення негайно відреагувати на цю подію.

Керівництво «СТБ» пообіцяло покарати винних за вихід в ефір 15 січня програми за участі осіб, які назвали себе військовослужбовцями Росії, що воювали на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на частині сходу України. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».