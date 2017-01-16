Сирійські повстанці заявляють про намір поїхати на мирні переговори в Астану

Сирійські повстанці заявляють, що вирішили відвідати мирні переговори у столиці Казахстану, Астані, 23 січня, підтримувані Росією і Туреччиною.

Рішення про це ухвалили на зустрічах в Анкарі, повідомив представник сирійського опозиційного угруповання «Фастакім» Закарія Малахіфджі.

«Більшість груп вирішили приїхати. Обговорюватимуть перемир’я, гуманітарні питання: доставку допомоги, звільнення затриманих», – сказав представник групи.

Представник об’єднання «Вільна сирійська армія» повідомив, що опозиційні групи на переговорах будуть наполягати на імплементації перемир’я в Сирії.

«Перша річ, яку обговорюватимуть, буде питання перемир’я і порушення з боку режиму», – сказав представник об’єднання, який побажав залишитися неназваним через те, що «Вільна сирійська армія», альянс кількох поміркованих групи повстанців, ще має обрати речника.

29 грудня Москва оголосила, що Росія і Туреччина були посередниками із досягнення перемир’я між сирійським урядом і опозицією. Крім того, Москва повідомила, що сторони висловили бажання почати мирні переговори.

У той час, як Сполучені Штати Америки не беруть участь у процесі, російська влада заявила, що Росія, Туреччина й Іран будуть присутні на переговорах в Астані, додавши, що Єгипет, Саудівська Аравія, Катар і Йорданія також можуть приєднатися до процесу.

Шон Спайсер, який має стати представником Білого дому після того, як обраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, повідомив, що посол Росії у Вашингтоні запропонував Сполученим Штатам взяти участь в переговорах. За його словами, це сталося під час телефонної розмови у кінці грудня з майбутнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном.

Проте речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 16 січня, що він не може підтвердити інформацію про запрошення адміністрації Трампа.