У Туреччині затримали нападника на нічний клуб у Стамбулі – ЗМІ

У Туреччині затримали чоловіка, що у новорічну ніч вбив у нічному клубі Стамбула 39 людей, повідомляють турецькі ЗМІ.

За повідомленнями, нападника затримали у стамбульському районі Есен’юрт під час спецоперації ввечері 16 січня.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і понад 60 були поранені.

Турецька поліція заявила, що нападником на нічний клуб у Стамбулі був громадянин Узбекистану Абдулкадир Машаріпов.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава».