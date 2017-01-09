Поліція Туреччини: нападником у Стамбулі був громадянин Узбекистану

Турецька поліція заявляє, що нападником на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч був громадянин Узбекистану Абдулкадир Машаріпов.

ЗМІ, цитуючи поліцію, повідомляють, що Машаріпов, відомий за прізвиськом «Абу Мухаммед Хорасані», має зв’язки з екстремістською організацією «Ісламська держава» у Сирії й Іраку.

Нинішнє місце перебування Машаріпова, який жив у Туреччині від 2011 року, невідоме. Поліція Туреччини продовжує шукати його і можливих спільників.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і понад 60 були поранені.

За повідомленнями, від 24 до 27 із 39 загиблих були іноземцями. Четверо поранених перебувають у критичному стані. Влада Туреччини кваліфікувала напад як терористичний акт. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав теракт у Стамбулі в спробою створити «хаос» у країні.

Генеральне консульство України у Стамбулі повідомило, що серед жертв громадян України немає.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава».