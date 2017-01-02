Стрілянина у нічному клубі Стамбула: Туреччина шукає вбивцю

За новорічний теракт у Стамбулі взяла на себе відповідальність «Ісламська держава». У своїй заяві угруповання звинуватило Туреччину у пролитті крові мусульман через «повітряні удари та кулеметні обстріли» у Сирії і повідомило, що атаку у клубі здійснив «героїчний солдат халіфату». Турецька влада назвали напад терористичним актом. Лідери західних країн висловили свої співчуття постраждалим та їхнім рідним.

Турецькі силовики припускали, що «Ісламська держава» причетна до стрілянини 1 січня. Про це писали тамтешні газети Hürriyet та Karar, зазначаючи також, що підозрюваний у вбивстві, пошуки якого тривають, ймовірно, був із Узбекистану чи Киргизстану.

Як повідомляло агентство Associated Press, посилаючись на слова очевидців, нападник вигукував «Аллах акбар!». Він відкрив вогонь у нічному клубі Reina, що в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося, згідно з попередніми підрахунками, від 500 до 700 людей.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сюлеймана Сойлу, убивця діяв сам: «За інформацією, яку ми маємо від поліції, там був лише один озброєний. Не кілька. Він був одягнений у пальто та штани. Він увійшов усередину й почав стріляти довкола себе. Нас поінформували, що вже всередині він був одягнений в інший одяг і намагався вибратися. Наші підрозділи поліції продовжують перевірку цієї інформації».

За попередніми свідченнями, нападник був у костюмі, подібному до вбрання Санта-Клауса. Однак прем’єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим цю версію відкидає. «Ця інформація немає під собою ніяких підстав. Це був просто озброєний терорист», – зазначив керівник уряду.

Губернатор Стамбула Васіп Шахін сказав, що той увійшов у нічний клуб близько 1:15 ночі, маючи при собі дульнозарядну рушницю.

«Він убив офіцера поліції, який стояв на вході до клубу, і цивільного, а потім рушив усередину. Він брутально та по-звірськи розстріляв невинних людей, які були там лише для того, щоб відсвяткувати новий рік та розважитися. Це терористичний напад», – заявив Васіп Шахін.

У результаті близько 180 пострілів 39 людей загинули і 69 зазнали поранень. Кілька людей, як повідомляють очевидці, намагаючись врятуватися від куль, стрибнули у протоку Босфор.

Серед загиблих – громадяни Туреччини, Саудівської Аравії, Іраку, Лівану, Йорданії, Індії, Марокко, Сирії, Ізраїлю, Франції, Тунісу, Бельгії, Кувейту, Канади та Росії.

Згідно з інформацією Генерального консульства України в Стамбулі, українських громадян України серед жертв немає. Це підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав теракт у Стамбулі спробою спричинити «хаос» в країні та «викликати зневіру».

Білий дім охарактеризував її як «жахливу терористичну атаку». Президент США Барак Обама пообіцяв надати Туреччині необхідну підтримку.

Верховний представник ЄС із закордонної політики Федеріка Моґеріні запевнила, що вона та її колеги намагатимуться діяти на випередження.

«2017-й розпочався із нападу в Стамбулі. Ми подумки із жертвами та їхніми близькими. Ми продовжуємо працювати, щоб запобігти цим трагедіям», – написала вона у Твіттері.

Про трагедію говорив у своєму новорічному зверненні до вірян у Ватикані й папа Римський Франциск: «На жаль, жорстокість завдала удару й по цій сповненій добрих побажань і надій новорічній ночі. Мені боляче, і я висловлюю свою близькість до турків. Я молюся за жертв, за поранених, і за усю націю, що нині в жалобі».

Український президент Петро Порошенко направив турецькому колезі листа зі співчуттям.

В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч

«В Україні шоковані звісткою про жахливий терористичний акт, підступно скоєний у новорічну ніч у Стамбулі, який спричинив десятки людських жертв. Ми поділяємо скорботу турецького народу. Сумуємо разом з тими, хто втратив рідних та близьких», – йдеться у зверненні.

А вже у Твіттері Петро Порошенко написав: «Засуджую брутальну терористичну атаку в Стамбулі в новорічну ніч. Я подумки з сім’ями жертв. Тероризм треба зупинити»

У 2016 році Туреччина зазнала низки кривавих атак. Щонайменше дві з них пов’язують з угрупуванням «Ісламська держава». Серед ініціаторів інших нападів фігурують, зокрема, курдські бойовики. Але за день до повідомлення «Ісламської держави» про причетність до останнього нападу в Стамбулі представники забороненої в країні Робітничої партії Курдистану поквапилися запевнити, що не мають жодного стосунку до новорічного теракту, стверджуючи, що «ніколи не цілилися б у невинне цивільне населення».