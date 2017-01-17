Влада Стамбула: підозрюваний у нападі на клуб Reina визнав провину

Громадянин Узбекистану Абдулкадир Машаріпов, заарештований турецькою поліцією за підозрою в скоєнні терористичного нападу на стамбульський нічний клуб Reina 1 січня, визнав свою провину, заявив губернатор Стамбула Васіп Шахін.

Він уточнив, що обвинувачений 1983 року народження пройшов підготовку в Афганістані і діяв від імені екстремістського угруповання «Ісламська держава».

За словами Шахіна, відбитки пальців Машаріпова збіггаються із виявленими на місці нападу.

Губернатор Стамбула заявив, що Машаріпов є добре освіченим і знає чотири мови. Як додав губернатор, слідство підозрює, що підозрюваний в’їхав на територію Туреччини нелегально, перетнувши східний кордон у січні 2016 року.

Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим 17 січня заявив, що поліція продовжує допит підозрюваного, і висловив сподівання, що слідство зможе виявити «сили», що стоять за нападом.

Про арешт підозрюваного стало відомо напередодні. За повідомленнями турецьких ЗМІ, його затримали в стамбульському районі Есеньюрт.

За даними слідства, у новорічний вечір нападник під’їхав до клубу на таксі, пройшов у клуб з напівавтоматичного гвинтівкою в руках і відкрив вогонь. У результаті нападу загинули 39 людей, десятки були поранені. Серед загиблих були громадяни восьми країн.