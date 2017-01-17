НБУ зниження курсу гривні щодо долара США пояснює вихідним у США

Національний банк України зниження курсу гривні щодо долара США пояснює ситуативними і сезонними факторами, зокрема вихідним у США.

«17 січня пропозиція валюти обмежена насамперед у зв’язку зі збігом вчора, 16 січня, вихідного дня (на честь Дня Мартіна Лютера Кінга) у США та робочого дня в Україні. Відповідно, відсутність надходжень валютної виручки на рахунки українських банків вчора вплинула на обсяг обов’язкового продажу валютних надходжень сьогодні», – повідомляють у НБУ.

Крім того, у Нацбанку зауважують, що також актуальними залишаються інші чинники, а саме –сезонний спад ділової активності, переважно в агросекторі, що відображається у скороченні надходжень валютної виручки від експорту продовольчих товарів.

У відомстві додають, що НБУ продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку, з початку поточного року здійснив під час аукціонів чистий продаж іноземної валюти на суму майже 109 мільйонів доларів США задля уникнення надмірних коливань обмінного курсу гривні.

Сьогодні Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, обсяг аукціону – до 100 мільйонів доларів США.

Протягом останніх дні спостерігається зниження курсу гривні щодо долара США, на17 січня НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні – 27,72 гривні за долар США.