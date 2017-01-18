Олексій Савченко пройшов випробувальний термін і далі працює головою Миколаївської ОДА

Олексій Савченко, який переміг конкурс, попри численні помилки у своїй презентації, успішно пройшов випробувальний термін на посаді голови Миколаївської облдержадміністрації і продовжує роботу. Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента України на запит програми «Схеми».

«Оскільки жодного акту стосовно голови Миколаївської обласної державної адміністрації О. Ю. Савченка не видавалося, то він вважається таким, що пройшов випробування і продовжує працювати на свої посаді», – йдеться у відповіді.

6 жовтня Петро Порошенко призначив народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської ОДА із випробувальним терміном у три місяці після рекомендації Комісії з питань вищого корпусу держслужби за результатами відкритого конкурсу.

Висвітлюючи перебіг цього конкурсу, журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, тоді як його найближчому конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

Центр протидії корупції запідозрив, що результати тестового завдання Олексія Савченка, який переміг у конкурсі, могли бути сфальшовані, і звернувся із заявою про злочин до Національної поліції.

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало досудове розслідування за фактом несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів на зайняття вакантної посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Напередодні конкурсу низка миколаївських видань із посиланням на джерела в Адміністрації президента писали про те, що Савченко з високою ймовірністю стане керівником Миколаївської області.

Найвищі бали Олексій Савченко отримав від представника президента Наталії Анненкової, очільника Нацагентства з питань державної служби Костянтина Ващенка, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України Артема Янчука і від представника Профспілки працівників державних установ України Тетяни Нікітіної.

Після розголосу про рівень грамотності нового очільника Миколаївщини Комісія з питань держслужби змінила й ускладнила правила для допуску журналістів до зйомок перебігу конкурсів. Окрім того, комісія не публікує результати письмового тестування кандидатів на державні посади, а оголошує лише загальний бал за підсумками трьох етапів конкурсу. Так само члени комісії не оприлюднюють кількість балів, виставлених кожному кандидату за результатами всіх етапів конкурсу і фінального голосування.